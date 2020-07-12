كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 عناصر في اشتباك مع مسلحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، عن مقتل 4 من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.

ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة إقليم شمال وزيرستان المضطرب أمنياً، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب.

وجرى عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية ضد مخابئ لمسلحين مشتبه بهم في المنطقة.

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وقال الجيش في بيان "ما إن طوق الجنود المنطقة" حتى تعرضوا لإطلاق نار، مضيفاً أن "قوات الأمن أردت جميع الإرهابيين الذين أخرجوا من مخابئهم"، ولكن خلال تبادل إطلاق النار "استشهد أربعة جنود".

وأشار البيان الى مقتل 4 ارهابيين في الاشتباك.

وتحارب باكستان تمرداً إسلامياً محلياً منذ أكثر من عقد أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وعناصر الأمن في هجمات للمتطرفين.

وانخفض منسوب العنف في باكستان بعد عمليات للجيش في شمال وزيرستان، لكن الجماعات المتشددة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات.