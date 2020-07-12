الجيش العراقي يعلن مقتل 5 إرهابيين في عملية نوعية جنوب بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان لها، إن العملية الأمنية اسفرت عن استشهاد مقدم واصابة جندي، بالإضافة لمقتل الإرهابيين الخمسة.

وذكر البيان أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية (خلية الصقور، استخبارات بغداد) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولي وبإسناد من الفوج الاول في اللواء 54 عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان جنوب غربي العاصمة بغداد".

وتابع البيان: "تمكنت خلالها من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام احد الارهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر واستطاعت القوة مِن قتل جميع الارهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله".

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وقالت الخلية الأمنية إن العملية اسفرت أيضاً عن استشهاد ضابط برتبة مقدم مِن الفوج الاول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكي لخلية الصقور.

كان متحدث عسكري عراقي، أعلن قبل نحو أسبوع أن "مدينة بغداد أصبحت مؤمنة بالكامل ولدينا إمكانيات وقدرات كافية لحمايتها من أي تهديد إرهابي".

وأضاف اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في تصريحات صحفية، أنه "عندما يكون هناك تهديد إرهابيّ من مجموعات بسيطة جداً تحاول أن تخترق الأمن وتقوم بعمل معين يؤثر في الأمن القومي وعلى المجتمع، فلابد من القيام بعمل مهم جداً".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية لا تتحرك إلّا بمعلومات استخبارية، ولا يمكن لأي معركة ولأي قطعات أن تتقدم، إلّا بمعلومات استخبارية دقيقة، وهذه المعلومات الاستخبارية تُقدم للتحليل وتُبني تقديرات الموقف وفقاً للمعلومات المتوفرة".