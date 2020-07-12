كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: اتعهد بمضاعفة طول الجدار الحدودي مع المكسيك حتى نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إنه يتعهد بإطالة الجدار الفاصل الذي تنشئه إدارته عند حدود المكسيك الضعفين ما وصلو اليه حتى نهاية هذا العام.

وأوضح ترامب أن الحكومة الأمريكية قد أتمت أعمال بناء 240 ميلا "أي أكثر من 386 كلم" من الجدار الحدودي حتى الآن، متعهدا بأن طول الجدار سيتجاوز 450 ميلا "أي أكثر من 724 كلم" حتى نهاية العام.

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وشدد ترامب على أن إدارته سجلت ما يعد من أفضل الإحصاءات في عدد المخالفات عند حدود البلاد، وشن هجوما جديدا على "الديمقراطيين اليساريين المتشددين"، قائلا إنهم "يريدون إبقاء الحدود مفتوحة للجميع بينهم كثير من المجرمين".

وكانت إقامة الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بين أهم الوعود الانتخابية في حملة ترامب الرئاسية الأولى، واستدعى هذا المشروع جدلا واسعا في البلاد وأثار انتقادات عارمة من قبل معارضي الرئيس الأمريكي من الديمقراطيين.

وتعهد ترامب بأن تتحمل الحكومة المكسيكية تكاليف بناء الجدار لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، كما واجهت إدارة ترامب مرات عدة أحكاما قضائية منعتها من بناء أجزاء من الجدار.