كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محلل كردي: قرار أردوغان بتحويل أيا صوفيا إلى مسجد "خطوة استفزازية" لاستعادة شعبيته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الكردي، هوشنك أوسي، إنه يعتبر قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف "أيا صوفيا" إلى مسجد "خطوة استفزازية" غرضها استعادة شعبيته بعدما تعرض حزبه "العدالة والتنمية" إلى انشقاقات كبيرة بداخله.



وأوضح أوسي في حواره عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، إن أردوغان يحاول استنهاض وتحفيز المشاعر الدينية داخليًا، ولكنه في الوقت نفسه لا يكترث بردود الأفعال العالمية خاصة مع انشغال الغرب بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا والمشاكل الداخلية بها.



كان أردوغان قد وقع أمس الجمعة على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي من مسجد إلى متحف وهو ما عرضه إلى سيل عارم وموجة من الانتقادات على المستوى العالمي.

