كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يتعهد بإطالة الجدار الفاصل عند حدود المكسيك بنحو ضعفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإطالة الجدار الفاصل الذي تنشئه إدارته عند حدود المكسيك بنحو ضعفين حتى نهاية العام الجاري.

ولفت ترامب في تغريدة نشرها، على حسابه في "تويتر" إلى أن الحكومة الأمريكية قد أتمت أعمال بناء 240 ميلا (أي أكثر من 386 كلم) من الجدار الحدودي حتى الآن، متعهدا بأن طول الجدار سيتجاوز 450 ميلا (أي أكثر من 724 كلم) حتى نهاية العام.