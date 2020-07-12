اخبار العالم

ترامب يتعهد بإطالة الجدار الفاصل عند حدود المكسيك بنحو ضعفين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يتعهد بإطالة الجدار الفاصل عند حدود المكسيك بنحو ضعفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإطالة الجدار الفاصل الذي تنشئه إدارته عند حدود المكسيك بنحو ضعفين حتى نهاية العام الجاري.

ولفت ترامب في تغريدة نشرها، على حسابه في "تويتر" إلى أن الحكومة الأمريكية قد أتمت أعمال بناء 240 ميلا (أي أكثر من 386 كلم) من الجدار الحدودي حتى الآن، متعهدا بأن طول الجدار سيتجاوز 450 ميلا (أي أكثر من 724 كلم) حتى نهاية العام.

وشدد ترامب على أن إدارته سجلت ما يعد من أفضل الإحصاءات في عدد المخالفات عند حدود البلاد، وشن هجوما جديدا على "الديمقراطيين اليساريين المتشددين"، قائلا إنهم "يريدون إبقاء الحدود مفتوحة للجميع بينهم كثير من المجرمين".

Advertisements

وكانت إقامة الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بين أهم الوعود الانتخابية في حملة ترامب الرئاسية الأولى، واستدعى هذا المشروع جدلا واسعا في البلاد وأثار انتقادات عارمة من قبل معارضي الرئيس الأمريكي من الديمقراطيين.

وتعهد ترامب بأن تتحمل الحكومة المكسيكية تكاليف بناء الجدار لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.

كما واجهت إدارة ترامب مرات عدة أحكاما قضائية منعتها من بناء أجزاء من الجدار.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا