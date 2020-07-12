كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب شمال فنزويلا بقوة 5.1 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن هناك زلزال ضرب منطقة شمال غرب فنزويلا، بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة إلتوكويو، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ولم تصدر بعد أي تقارير حول ما إذا أدى الزلزال إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.