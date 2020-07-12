توصل مسؤولو فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى اتفاق مع نظرائهم من ريال بيتيس الاسباني بخصوص انتقال الدولي المغربي زهير فضال نهاية الموسم الجاري إلى الدوري البرتغالي.
وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن الاتفاق ينص على دفع ما قيمته 3 ملايين أورو مقابل انتقال فضال إلى سبورتينغ لشبونة، مبرزة في السياق ذاته أن العقد الجديد لمدافع المنتخب الوطني سيمتد لـ 4 سنوات.
ولعب فضال للمنتخب الوطني خلال 14 مباراة دولية، فضلا عن مشاركته في أولمبياد لندن سنة 2012، والتحق بفريق بيتيس قادما من آلافيس.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق نهائي بين بيتيس وسبورتينغ لشبونة على انتقال مدافع “الأسود” مقابل 3 ملايين أورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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