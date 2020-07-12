إصابة عاملين بقناة ميدي 1 تيفي بفيروس كورونا -التفاصيل

ذكر مصدر من داخل قناة “ميدي 1 تيفي”، أنه تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 في صفوف العاملين بالقناة.

وكشف المصدر نفسه، في حديثه مع “اليوم24″، أنه وبعد إجراء التحاليل التي جرت أول أمس الخميس، تم التأكد من إصابة عاملين بالقناة، ويتعلق الأمر بعاملة نظافة، وتقني في قسم الويب المكلف بالموقع الالكتروني للقناة.

وأضاف المصدر نفسه، أنه اكتشف أيضا إصابة عاملين آخرين بقسم الإذاعة بالمؤسسة المذكورة يقدر ب8 إصابات، مبرزا أنه ينتظر ان تظهر النتائج الكاملة لجميع العاملين يوم غد الاثنين.