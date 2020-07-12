شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد ضرورة التصدي لنقل الإرهابيين بين بؤر الصراعات والان نبدء بالتفاصيل

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير محمد إدريس أن الوقت قد حان لتوقف بعض الدول عن ممارساتها في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات.

وأضاف إدريس، في كلمته خلال الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته الأمم المتحدة: إن جائحة الكورونا قد كشفت عن ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة صور معينة للإرهاب مثل الإرهاب البيولوجي والسيبراني، فضلاً عن الخطاب العنصري والمتطرف، والإرهاب اليميني.

وأوضح المندوب المصري أن عملية المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تشترك مصر في تيسيرها إلى جانب إسبانيا وأرجئت للعام المقبل، توفر الفرصة الأنسب لإعادة تأكيد الدول الأعضاء على التزامها السياسي لمكافحة التهديد المتغير للإرهاب على الساحة الدولية.

وأكد أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا تحتم على جميع الدول التكاتف والتعاون البناء لإنقاذ الأرواح، مطالبًا الدول التي اعتادت على الممارسات السلبية في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات للتوقف الفوري عن هذا السلوك.