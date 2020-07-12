تدشين المساعدات العمانية باليمن

المهرة (اليمن) ـ «الخليج 365» :

دشنت الجمهورية اليمنية المساعدات الطبية المقدمة من السلطنة ممثلة عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية حيث تشمل المساعدات المقدمة لمديرية شحن ، لوازم طبية لمعالجة آثار تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، إهداءً من السلطنة إلى أبناء محافظة المهرة ضمن برنامج المساعدات التي تنفذها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بشكل دوري.. وتستهدف مديريتي شحن والغيضة، ومحافظتي حضرموت وعدن. وعبّر مدير عام مديرية شحن عن بالغ شكره وامتنانه لحكومة سلطنة عُمان، وللهيئة العمانية للأعمال الخيرية، على دعمهم المتواصل واللا محدود للمحافظة.. مؤكداً بأن المساعدات الطبية المدشنة ستساهم بشكل كبير في تعزيز جهود السلطة المحلية بالمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

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