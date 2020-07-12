قتلى وجرحى عسكريون بعمليات ضد داعش العراق: مسلحون يهاجمون شاحنات تحمل بضائع لقواعد أميركية

الديوانية(العراق) ـ وكالات: ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس أن مسلحين اعترضوا 3 شاحنات كبيرة تحمل بضائع لأحد القواعد الأميركية، وأضرموا النيران فيها على طريق المرور السريع بن محافظتي السماوة والديوانية جنوب بغداد.

وأوضحت المصادر أن مسلحين هاجمو 3 شاحنات كبيرة يقودها سائقون عراقيون على طريق المرور السريع في منطقة النجمي بين محافظتي السماوة والديوانية تحمل بضائع لحساب أحد القواعد الأميركية كانوا قادمين من محافظة البصرة، وقاموا بإنزال السائقين ثم أضرموا النيران في البضائع وانسحبوا إلى جهة مجهولة.

من جانب آخر، أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية بمقتل 3 عناصر من القوات العراقية وإصابة 7 آخرين بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين في مكانين منفصلين في قاطع خلال المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق في قيادة عمليات ديالى شمال شرق بغداد.

وأوضحت الخلية في بيان صحفي أن 3 من أفراد القوات العراقية قتلوا وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لأحد ألوية الحشد الشعبي غربي بحيرة حمرين، فيما استهدفت العبوة الثانية قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى. وكانت القوات العراقية قد شرعت امس الاول بعملية عسكرية واسعة بمشاركة طيران قوات التحالف الدولي استهدفت خلايا داعش في مناطق قرب الحدود العراقية الايرانية ومناطق قريبة من إقليم كردستان شمال شرق العراق.

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