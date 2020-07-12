الاعلام الامني تعلن مقتل خمسة انتحاريين جنوب غربي بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل خمسة انتحاريين بمحاصرة وكر لهم جنوب غربي بغداد، مؤكدة استشهاد مقدم واصابة جندي اثناء العملية.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية (خلية الصقور، استخبارات بغداد) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولي وبإسناد من الفوج الاول في اللواء 54 عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "تمكنت خلالها من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام احد الارهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر واستطاعت القوة مِن قتل جميع الارهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله"، مشيرة الى أنه "أسفرت هذه العملية أيضاً استشهاد ضابط برتبة مقدم مِن الفوج الاول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكي لخلية الصقور".