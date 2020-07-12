خامنئي يدعو إلى توحيد الجهود لمكافحة العودة "المأسوية" لتفشي كورونا المستجد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المرشد الإيراني علي خامنئي

وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تفشي وباء كوفيد-19 مجدداً في البلاد بـ"المأسوي جداً"، داعياً الإيرانيين إلى احترام التوصيات الصحية للسيطرة على المرض.

وتعدّ إيران التي كشفت أولى الإصابات بالوباء في شباط/فبراير، أكثر دولة تضرراً به في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام مجلس الشور "يجب على كافة الأجهزة والفرق الخدمية وجميع الأفراد أن يؤدوا دورهم على أكمل وجه لنقطع سلسلة تفشي مرض كورونا في المدى القريب ونعبر بالبلد نحو شاطئ النجاة"، وفق ما نقلت صفحته على موقع تويتر.

وهذه أول كلمة للمرشد الإيراني أمام مجلس الشورى المنتخب في شباط/فبراير والذي تسلّم مهامه في نهاية ايار/مايو ويهيمن عليه المحافظون والمتشددون.

وأشاد خامنئي، وفقاً لموقعه الرسمي، بالعاملين في مجال الرعاية الصحية لـ"تضحياتهم"، منتقداً في الوقت نفسه "البعض الذين لا يلتزمون بأمر بسيط كوضع الكمامة" لمنع تفشي الفيروس، لافتاً إلى أنّه يشعر "بالخجل" إزاء ممارسات مماثلة.

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني في وقت يبدو أنّ الفيروس عاد للتفشي بشكل متصاعد منذ بداية أيار/مايو.

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وحسب الأرقام الرسمية الأحد، توفي 194 مصابا وأصيب 2186 آخرون في الساعات ال24 الأخيرة.

وكشفت وزارة الصحة الخميس عددا قياسيا جديدا للوفيات مع تسجيل 221 وفاة في يوم واحد.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري الأحد بلوغ الإصابات الإجمالية 257,303 مقابل 12829 وفاة.

وعمدت السلطات الإيرانية في آذار/مارس الى إقفال المدارس وإلغاء النشاطات العامة ومنع التنقل بين المحافظات الـ31 لاحتواء تفشي الفيروس.

لكنها قامت منذ نيسان/أبريل بتخفيف هذه القيود بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يرزح تحت وطأة العقوبات الأميركية.