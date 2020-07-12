تركيا تواصل عملياتها العسكرية في شمال #العراق وتعلن ضبط أسلحة لحزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخاصة بمسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في شمال العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن من بين الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها 200 قذيفة دوشكا مضادة للطيران، وقذائف صاروخية، وبنادق، وغير ذلك.
وأعلنت الوزارة اليوم أيضا تحييد اثنين من مسلحي حزب العمال في إطار عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة حفتانين شمالي العراق.
وأكدت الوزارة أن العملية "متواصلة بكل حزم".
وكانت تركيا أعلنت في 17 حزيران/يونيو الجاري انطلاق عملية "مخلب النمر" في "حفتانين" بشمال العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر".
ويأتي استمرار العمليات التركية رغم تأكيدات العراق بأن هذه العمليات تنتهك سيادة أراضيه وتخالف الأعراف الدولية.
وتقول أنقرة إن عناصر الحزب يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.
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