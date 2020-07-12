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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تسجل 62918 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم "الأحد" أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و236130 حالة بزيادة 62918 حالة عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 906 إلى 134572 حالة.
وقالت المراكز الأمريكي إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 11 يوليو مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكي بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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