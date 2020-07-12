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الجزائر تسجل 483 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الجزائر تسجل 483 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم "الأحد"، 483 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 13 حالة عن اليوم السابق.

 

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وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و195 بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي.

 

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصبح بذاك مجموع الوفيات 1011.

 

وكشف فورار، عن تسجيل 368 حالة تعافي جديدة، ما يزيد عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 13 ألفا و743. فيما يتواجد 58 مريضا في العناية المركزة

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