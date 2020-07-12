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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 483 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم "الأحد"، 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 13 حالة عن اليوم السابق.
وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و195 بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي.
كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصبح بذاك مجموع الوفيات 1011.
وكشف فورار، عن تسجيل 368 حالة تعافي جديدة، ما يزيد عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 13 ألفا و743. فيما يتواجد 58 مريضا في العناية المركزة
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