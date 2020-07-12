ولادة مفاجئة داخل قطار بين القنيطرة وسيدي يحيى..الأم ورضيعتها في صحة جيدة

شهد قطار أطلس رقم 103، اليوم الأحد، حادثة ولادة مفاجئة، وذلك ما بين القنيطرة وسيدي يحيى؛ بعد أن فاجأ المخاض سيدة وضعت مولودتها على متن القطار.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية، الى أن عملية الولادة تمت في ظروف جيدة بفضل مساعدة المسافرين والموظفين المرافقين بالقطار.

وأوضح المكتب، في بلاغ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه بمجرد الوصول الى محطة سيدي سليمان تم نقل الأم والرضيعة حديثة الولادة على الفور الى المركز الاستشفائي بالمدينة، بعد تنسيق بين مسؤولي الصحة بالمدينة والمكتب السككي.