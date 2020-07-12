القنصلية المغربية بجدة السعودية تحدد مكان إجراء تحاليل الكشف عن “كورونا” للراغبين في العودة إلى المغرب

حددت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة جدة السعودية مكان إجراء تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد للراغبين في العودة إلى المغرب ضمن عملية “العودة الاستثنائية، وساء تعلق الأمر بالمغاربة أو الأجانب المقيمين في المغرب.
وكشف بلاغ للقنصلية العامة للمملكة في جدة أنه يمكن للراغبين في العودة إلى المغرب التوجه غلى عيادات “تطمن” التابعة لوزارة الصحة السعودية لإجراء اختبارات الكشف عن “كوفيد 19″، مذكرة بكون الخطوة تستثني الأطفال دون سن الـ 11.
وبخصوص الاختبار السيرولوجي “تحاليل مصلية” فيمكن إجراؤها في اي مختبر طبي أو ربط الاتصال بالمركز الطبي الدولي الكائن بشارع حائل بجدة لإجراء اختبار الفحص المخبري والاختبار السيرولوجي معا.
ووضعت القنصلية أرقاما للراغبين في الاتصال بخلية الرصد واليقظة على إحدى وسائل التواصل، الهاتف الأرضي 0126638766، الهاتف النقال 0553557148، أو البريد الالكتروني
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