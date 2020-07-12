ديمبلي يرد على اهتمام مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، رد على اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته.
ويعاني ديمبلي (23 عامًا) من إصابة قوية تعرض لها في شباط/فبراير الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية، ومن المرجح عدم لحاقه بما تبقى من الموسم الحالي.
وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي، في ظل الصعوبات التي واجهها الفريق في التفاوض مع دورتموند، من أجل ضم جادون سانشو.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خيار الانتقال إلى مانشستر يونايتد لا يقنع ديمبلي، الذي يفضل الاستمرار مع برشلونة، وتعويض كل ما فاته منذ انضمامه للفريق الكاتالوني في صيف 2017.
وفي الوقت ذاته، فإن بوروسيا دورتموند، الفريق السابق لديمبلي، يترقب رحيل النجم الفرنسي على برشلونة، حيث يحق له الحصول على 20 مليون يورو، من وراء بيعه.
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