القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي ثمانية أشخاص وشُخصت إصابة 1,206 أشخاص بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 646 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.
ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 151 مريضًا، منهم 47 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 4.1% منذ منتصف الليلة الماضية.
ويرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 19,300 شخصًا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 38,670 بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 19,008، منهم 125 منذ منتصف الليلة الماضية.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى السابعة من مساء اليوم، بلغ 11,688؛ في حين أجري أمس، السبت، 20,294 فحصا، كشفت عن 1,151 إصابة جديدة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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