منظمة الصحة: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا حول العالم

الأحد 12 يوليه 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الأحد"، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.



وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 230370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12552765 حالة.

Advertisements

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 يوليو 204967 حالة، وفي 10 يوليو 228102، وفي 11 يوليو 219983. وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يومياً.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.