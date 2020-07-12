آلاف المحتجين ضد الحكومة فـي بلجراد

بلجراد ـ رويترز: تجمع عدة آلاف من الأشخاص أمام مبنى البرلمان الصربي في بلجراد في احتجاجات لليلة الخامسة على التوالي على سياسات الحكومة، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسار المتظاهرون الذين كان معظمهم يضع الكمامة أمام مبنى البرلمان في العاصمة الصربية، مطالبين في بعض الأحيان الرئيس ألكسندر فوسيتش بالتنحي.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى ستيفانا رادينوفيتش “نأمل أن تسمعنا السلطات”.

وأضافت “نريد أن تتوقف السلطات عن الكذب علينا ونريد أن نعرف الحقيقة الكاملة عن كل ما يحدث فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا”. وخرجت احتجاجات سلمية مماثلة في مدن نوفي ساد وزرنيانين وكاكاك ونيس.

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