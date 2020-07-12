انفجار غاز يهز مبنى فـي طهران وإصابة شخص

طهران ـ وكالات: نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران عن إدارة الإطفاء في طهران قولها إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة إن عدة اسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.

وشهدت إيران منذ أواخر يونيو عدة انفجارات في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

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