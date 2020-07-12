4 لجان استشارية لتفكيك الإخوان بولاية الخرطوم

أصدر حاكم ولاية الخرطوم السودانية، الدكتور يوسف آدم الضي الأحد، قراراً بتشكيل 4 لجان استشارية مهمتها رفع توصيات بشأن تفكيك جماعة الإخوان الإرهابية وإزالة أثار سياسة التمكين التي تبنتها خلال سنوات حكمها.



وقال الضي، وهو وزير الحكم الاتحادي، ومكلف بإدارة ولاية الخرطوم، في تصريح صحفي، إن التوصيات التي ستصدرها اللجان الاستشارية الأربع تكون ملزمة التنفيذ لكافة الوزارات والوحدات في الولاية عقب إجازتها.

وأوضح أن هذه اللجان مكلفة برفع توصيات لإزالة أثار وممارسات وتمكين نظام الإخوان البائد في الوزارات والمحليات "البلديات".

كما أوكلت للجان أيضاً مهمة رفع توصيات مماثلة لتطوير الجهاز التنفيذي ورفع كفاءة لجان الخدمات والتغيير وبناء جهاز تعاوني كفؤ ومقتدر وإبتكار وسائل لتخفيف أعباء المعيشة عن السودانيين وتنظيم الرقابة على السلع.

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وكانت لجنة تفكيك الإخوان الاتحادية برئاسة الفريق ياسر العطا، أكدت صدور توجيها من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بتفكيك نظام الحركة الإسلامية السياسية البائد، في الولايات الإقليمية.

وتشتكي المجتمعات في الأقاليم السودانية من سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مستويات الحكم المحلي مما أثر سلباً على حياتهم وعدم تذوقهم طعم التغيير الذي شهدته البلاد.

وما تزال 17 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية تدار عبر حكام عسكريين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير في آخر عهده، وتم إرجأ تعيين ولاة جدد بفضل إتفاق بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية المسلح.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" الأحد إن رئيس الوزراء سيقوم بتعيين ولاة مدنيين خلال اليومين القادمين.