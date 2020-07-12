عبير موسى: التحرر من "أخطبوط الإخوان" يبدأ بسحب الثقة من الغنوشي

قالت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، الأحد، إن تحرير البلاد من "أخطبوط الإخوان" ينطلق بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.



وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، الأحد، إن 4 كتل نيابية اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان.

ويأتي هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.

ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأسه الإخواني راشد الغنوشي وهو لا يمثل محل إجماع وطني في تونس، حسب العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.

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وأمس السبت، دخلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وكتلتها البرلمانية (17 مقعداً) في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان التونسي، بعد تعرضها للتهديد المباشر من النائب الإخواني سيف مخلوف.

وعبر صفحتها على فيسبوك، أكدت عبير موسى أنها "سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقر سيادي مثل البرلمان".

واتهمت موسى "الغنوشي" بالتستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان، ما يشكل تهديدا للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان.

وكان النائب التونسي عن كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية، سيف مخلوف، قد أطلق اعتدى لفظياً على الأمن التونسي، الجمعة، لرفضه السماح بدخول شخص متهم في قضايا إرهاب برفقته إلى بهو البرلمان.