شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر للطيران تشترط شهادة "خلو من كورونا" للسفر إلى دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد إنه يجب على المسافرين معها من القاهرة إلى إمارة دبي حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



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وأضافت الناقلة في إفادة عبر حسابها الرسمي على "توتير": "تهيب مصر للطيران على العملاء المسافرين إلى دبي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر ضرورة إجراء اختبار (بي سي أر) بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه على عملائها ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ "بي سي أر" أو التواصل مع مركز اتصالات "مصر للطيران".