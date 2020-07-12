رسالة مصرية للدول المسئولة عن نقل «الإرهابيين الأجانب» إلى بؤر الصراعات

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس، إنه قد حان الوقت لتتوقف بعض الدول عن ممارساتها في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها إدريس الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأحد.

وأكد إدريس أن أزمة تفشي فيروس كورونا كشفت عن ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة صور معينة للإرهاب مثل الإرهاب البيولوجي والسيبراني، فضلاً عن الخطاب العنصري والمتطرف، والإرهاب اليميني.

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وأضاف أن عملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تشترك مصر في تيسيرها إلى جانب إسبانيا والتي تم إرجاؤها للعام المقبل، توفر الفرصة الأنسب لإعادة تأكيد الدول الأعضاء على التزامها السياسي لمكافحة التهديد المتغير للإرهاب على الساحة الدولية.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا تحتم على جميع الدول التكاتف والتعاون البناء لإنقاذ الأرواح، داعياً الدول التي اعتادت على الممارسات السلبية في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات إلى التوقف الفوري عن هذا السلوك.

وشدد إدريس على التزام مصر بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.