رئيس البرلمان الليبي يصل إيطاليا لمناقشة دفع العملية السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):
وصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى إيطاليا لبحث التطورات الأزمة الليبية.
تأتي زيارة عقيلة صالح إلى إيطاليا ضمن جولته الأوروبية لإيجاد حل للأزمة الليبية، حسبما أفادت قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد.
وكان صالح قد أجرى محادثات في جنيف مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، حيث طرح تنفيذ بنود اتفاق مؤتمر برلين، والدفع إلى تنفيذ إعلان القاهرة.
هذا ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا الاثنين، تطورات الملف الليبي الراهن.
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