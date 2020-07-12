زالزال بقوة 5.1 ريختر في فنزويلا

شهدت نطقة شمال غرب فنزويلا زلزال متوسط القوة، اليوم الأحد، بينما لم ترد أي تقارير حول وقوع إصابات جراءه.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجةبمقياس ريختر، وتم رصد الهزات الأرضية الناجمة عنه في الساعة 15:08 بالتوقيت المحلي.
وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقععلى بعد 34 كيلومترا من جنوب غرب مدينة إلتوكويو، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.
ولم تصدر حتى الآن أي تقارير حول ما إذا أدى الزلزال إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
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