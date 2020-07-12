الوطنية: تحليقات جديدة لطيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء لبنان

انتهك سلاح الجو الإسرائيلي مجددًا، اليوم الأحد، أجواء لبنان فوق عدد من مناطقه الجنوبية، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق، وعلى علو مرتفع، في أجواء صيدا وصور الزهراني جنوب البلاد، إضافة إلى تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء جزين على علو مرتفع، وكذلك في أجواء النبطية وإقليم التفاح، حيث نفذت غارات وهمية على

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ارتفاع متوسط.

وقدم لبنان مرارا شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي، متهما إسرائيل بانتهاك سيادته، بما في ذلك بهدف توجيه ضربات صاروخية إلى مواقع عسكرية في سوريا المجاورة.

وفي 3 يونيو الماضي، كشف رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، في كلمة أمام سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أن

الطائرات الحربية الإسرائيلية انتهكت أجواء بلاده أكثر من 250 مرة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى مئات انتهاكات إسرائيل لأراضي لبنان ومياهه.

وتعتبر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تحليقات الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية خرقا للقرار 1701 لمجلس الأمن الدولي، والذي أقام نظام وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين بعد نزاع عام 2006. فيما يبرر العسكريون الإسرائيليون هذه التحليقات بضرورة مراقبة أنشطة "حزب الله" اللبناني الذي يقاتل أفراده في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.