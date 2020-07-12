القبض على عصابة سرقت أكثر من مليوني ريال سعودي

ألقت الشرطة السعودية في منطقة الرياض على عصابة مكونة من 8 أشخاص، سرقوا مبلغا ماليا قدر بـ 2.3 مليون ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250ألف ريال، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في المملكة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص (6
وأفاد العقيد شاكر التويجري بأن الأسخاص الثمانية متهمون بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر بـ 2.3 مليون ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250ألف ريال.
وأضافت أن قوات الأمن قبضت عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية.
وأشار إلى أن السلطات ضبطت بحوزة أحدهم مبلغ 35000 ريال، و40 قطعة مصوغات ذهبية و28000 قرص "أمفيتامين المخدر"، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و6 قوارير مسكر، و15 جهاز جوال، و3 كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة.
وأوضح أنه تم ضبطت المركبة المستخدمة في الحادثة، وجرى إيقاف المتهمين جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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