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ارتفاع قياسي للإصابات بكورونا حول العالم

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أكدت  منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

أفادت دراسة حديثة أن الفيروس يمكن أن ينتقل ليس فقط عبر رذاذ اللعاب

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أو قطيراته بل ذرات أصغر بكثير تطفو عبر الهواء، لا بل تبقى متطايرة لساعات في الأماكن المغلقة.

ما دفع منظمة الصحة العالمية التي طالتها انتقادات عدة بسبب طريقة تعاملها

وتحركها في مواجهة الجائحة التي خضت دول العالم، إلى تعديل إرشاداتها.

بينما لا يزال البحث جاريا عن تفاصيل وخبايا الفيروس التاجي المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 11 مليونا ونصف المليون.

فقد أظهرت توجيهات جديدة نشرت على موقع المنظمة أمس الخميس تعديلا بشأن انتقال الفيروس التاجي في الهواء.

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