لبنان يسجل أكثر من 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة اللبنانية الأحد، إن البلاد سجلت 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق وهو أكبر زيادة يومية إلى الآن، مضيفة أن معظم الحالات كانت لعمال شركة نظافة.

وقال وزير الصحة حمد حسن لقناة إل.بي.سي

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التلفزيونية إنه يطمئن اللبنانيين إلى أن مصدر الإصابات معروف. وأضاف أن ما يصل إلى 75 في المئة من تلك الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض متعلقة بشركة نظافة كبيرة وأن أغلبهم من غير اللبنانيين.

وقال الوزير إن هناك حاجة لفحص 800 عامل في شركة النظافة بالإضافة إلى ألف عامل في شركتين مرتبطتين بها. وتابع أن عدد الإصابات سيظل مرتفعا هذا الأسبوع.

وسجل لبنان أكثر من ألفي إصابة و36 حالة وفاة من فيروس كورونا منذ فبراير.