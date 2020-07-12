كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بـ كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 230370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12552765 حالة.

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 يوليو 204967 حالة، وفي 10 يوليو 228102، وفي 11 يوليو 219983.

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وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5285 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561617.

ويبقى معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في العالم على مستوى أكثر من 5000 حالة منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم 9 يوليو 5575 وفاة، وفي 10 يوليو 5565، وفي 11 يوليو 5286.