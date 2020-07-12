كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن نظام للهجرة يعتمد على النقاط بعد "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، اليوم الأحد، نية بلادها الكشف عن نظام للهجرة يعتمد على النقاط سيتم العمل به بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بما يسمح للبلاد "باستعادة السيطرة على حدودها وإطلاق كامل إمكاناتها".

وقالت باتيل إن النظام الجديد، الذي من المتوقع أن تقدم الوزيرة تفاصيل كاملة بشأنه غداً الإثنين، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، عندما تُنهي بريطانيا فترة انتقالية مدتها 11 شهراً في أعقاب خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت، في صحيفة "صن" الشعبية، أن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون "دولة ذات سيادة لها نظام هجرة يجتذب الأفضل من جميع أنحاء العالم، سنتغلب على العقبات البيروقراطية ونمنح الشركات حرية أكبر في توظيف أشخاص من جميع أنحاء العالم".

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وأشارت إلى أن الحكومة تلتزم بـ"توجيهات واضحة باستعادة السيطرة على حدودنا" بناء على استفتاء خروج بريطانيا عام 2016، عندما صوتت أغلبية ضئيلة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتعهد الحكومة البريطانية بتقليل الهجرة منخفضة المهارات وتسهيل دخول المهنيين المهرة، ومنح نقاط لمهارات اللغة الإنجليزية وعروض العمل المؤكدة.

وكتب وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف، في صحيفة "صنداي تلغراف"، أن النظام القائم على النقاط مصمم "لاجتذاب العلماء والمخترعين ورواد الأعمال الذين يمكنهم تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل".