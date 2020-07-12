كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سرت.. باب الجحيم في وجه تركيا وميليشياتها في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحرك الجيش الوطني الليبي على قدم وساق، ويعد العدة ليحكم الدفاع عن جبه سرت والجفرة، حيث تواصل قوات الجيش تجهيز الخط الدفاعي للرد على أي هجوم من ميليشيات طرابلس المدعومة بالمرتزقة والأتراك، حسبما جاء بتقريرمنصة "مداد نيوز".

وتستمرقوات الجيش الليبي، بنشر منظومات دفاعية متطورة وعملت على رصد الأهداف وملاحقتها والتشويش على التحركات العدائية ضد مواقع تمركز القوات المسلحة كما تستمر قوات الجيش الليبي في عمليات الاستطلاع الأرضي والجوي لملاحقة المرتزقة والإرهابيين الموالين لتركيا ومراقبة تحركاتهم.

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وقد تم ضم 6 آلاف مقاتل من أبناء القبائل إلى صفوف الجيش، وتؤكد تحركات الجيش الليبي أن "باب الجحيم" سيفتح على مصراعيه في حال الاقتراب من الخط الأحمر لسرت والجفرة ليؤكد الجيش أنها معركته الحاسمة التي يوظف لها كل الإمكانات بغية سحق أي محاولات للتقدم من قبل الميليشيات والمرتزقة