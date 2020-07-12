4 كتل نيابية تونسية تتفق على سحب الثقة من "الغنوشي"

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، إن الكتل النيابية شملت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

وأمس السبت، أفادت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العين الإخبارية" بأن مفاوضات انطلقت، بين أكثر من كتلة برلمانية في تونس لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، الإخواني راشد الغنوشي.