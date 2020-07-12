اندلاع حريق في مصنع بتروكيماويات في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في مصنع بتروكيماويات، بولاية خوزستان، جنوبي إيران، ليُضاف بذلك إلى عدة حرائق نشبت في العديد من منصات الغاز والبترول، خلال الأسابيع الأخيرة، في البلاد.

وذكر التلفزيون الحكومي الإيران، اليوم الأحد، أن الحريق ناجم عن تسرّبات في مصنع "توندغويان" للبتروكيماويات.

وقال مدير العلاقات العامة في المصنع، حامد كيايي، في تصريحات إعلامية، إن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق، مؤكدا مواصلة المصنع أنشطته، دون وقوع أضرار بشرية في الحريق.

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وشهدت إيران خلال الأسابيع الأخيرة، اندلاع حرائق في العديد من منصات الغاز والبترول، إلى جانب حرائق أخرى في الغابات والحدائق، ما أدى إلى تردد مزاعم حول وجود أصابع خارجية تقف وراء ذلك.

وهز انفجار غاز، أمس السبت، أحد المباني السكنية في العاصمة الإيرانية، ما تسبب في إصابة شخص، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية "إسنا" عن إدارة الإطفاء في طهران.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة إن عدة أسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.