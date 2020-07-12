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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب في حزب أردوغان يسخر من فقراء تركيا والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
سخر عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من الفقراء متباهيا بما لديه من إمكانيات مادية ومعيشية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو مثيرًا للجدل، لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وهو يسخر من الفقراء، موجها حديثه إليهم قائلاً:" لا تزعجوني".
ويظهر مقطع الفيديو رئيس الكوادر الشابة بمحافظة "شانلي أورفا" التابعة لحزب العدالة والتنمية، محمد صالح سارتش، وهو في حوض استحمام "جاكوزي"، ويتحدث لأصحابه بلغة فيها سخرية من الفقراء.
وقال سارتش في مقطع الفيديو "أيها الفقراء اللُعناءُ، لا تزعجوني، حسنًا؟ فأنا أستمتع بهذا قليلًا!".
وبحسب موقع العين الإخبارية، شهد الفيديو انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتسبب في حالة كبيرة من الاستياء بين الأتراك؛ لسخرية الرجل من الفقراء،
وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع أعلن سارتش، بأنه تقدم باستقالته، مطالبًا السماح من الجميع، وأنه صور هذا المقطع على سبيل الدعابه، على حد زعمه.
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