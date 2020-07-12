اخبار العالم

الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات إقتصادية بسبب إستغلالها ثروات ليبيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات إقتصادية بسبب إستغلالها ثروات ليبيا والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بعقوبات إقتصادية جديدة بسبب إستغلالها ثروات ليبيا، خلال تدخلها العسكري والأمني دعماً لحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج في طرابلس .

 

وأكد بيان صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا إنزعاج واشنطن من التدخل الأجنبي باقتصاد ليبيا .. متهمة تركيا ضمناً بالتدخل باقتصاد ليبيا .

 

Advertisements

وطالبت واشنطن بعدم عرقلة التدقيق في القطاع المصرفي الليبي .. مؤكدة أن أي عرقلة غير قانونية للتدقيق المصرفي تقوض الشفافية .

 

واشار بيان السفارة إلى وجود رسائل متضاربة من عواصم أجنبية أضرت بالليبيين، وقال "نعلم من يريد مساعدة ليبيا ومن اختار عدم الاكتراث" .

 

وأكد البيان أن الذين يقوضون اقتصاد ليبيا سيواجهون عزلة وعقوبات وأن الباب مفتوح لمن يريد إلقاء السلاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات إقتصادية بسبب إستغلالها ثروات ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا