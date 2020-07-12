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الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات إقتصادية بسبب إستغلالها ثروات ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الولايات المتحدة تهدد تركيا بعقوبات إقتصادية بسبب إستغلالها ثروات ليبيا

متابعات_ الخليج 365

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بعقوبات إقتصادية جديدة بسبب إستغلالها ثروات ليبيا، خلال تدخلها العسكري والأمني دعماً لحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج في طرابلس .

 

وأكد بيان صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا إنزعاج واشنطن من التدخل الأجنبي باقتصاد ليبيا .. متهمة تركيا ضمناً بالتدخل باقتصاد ليبيا .

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وطالبت واشنطن بعدم عرقلة التدقيق في القطاع المصرفي الليبي .. مؤكدة أن أي عرقلة غير قانونية للتدقيق المصرفي تقوض الشفافية .

 

واشار بيان السفارة إلى وجود رسائل متضاربة من عواصم أجنبية أضرت بالليبيين، وقال "نعلم من يريد مساعدة ليبيا ومن اختار عدم الاكتراث" .

 

وأكد البيان أن الذين يقوضون اقتصاد ليبيا سيواجهون عزلة وعقوبات وأن الباب مفتوح لمن يريد إلقاء السلاح

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