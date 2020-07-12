أستراليا تعتمد عقار “ريمديسيفير” لعلاج كورونا

أعطت السلطات الصحية الأسترالية، بشكل مبدئي، الضوء الأخضر لاستخدام عقار “ريمديسيفير” في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونشرت وكالة الأدوية الأسترالية أن السلطات الصحية قررت استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا الموجودين بالمستشفى تحت الرعاية الطبية، ويعانون أعراضا شديدة.

ولجأت العديد من الدول في العالم إلى “ريمديسيفير”، للعلاج من فيروس كورونا، منها دول الاتحاد الأوربي، واليابان، والولايات المتحدة.

وعقار ريمديسيفير دواء مضاد للفيروسات جديد في فئة نظائر النوكليوتيدات، تم تطويره من قبل شركة “غيلياد ساينسز” كعلاج لمرض فيروس الإيبولا، وعدوى فيروس ماربورغ، وتم التوصل إلى أنه يظهر نشاطا مضادا للفيروسات ضد فيروسات RNA مفرد السلسلة الأخرى، مثل الفيروس التنفسي المخلوي البشري، وفيروس جونين، وفيروس حمى لاسا، وعدوى فيروس نيباه، وفيروس هينيبا، والفيروسات التاجية، مثل ميرس، والسارس.