أصدر الفنان، نعمان بلعياشي، يوم أمس السبت، عمله الجديد بعنوان “ألو”، وقد كتب كلماته، ولحنها بنفسه.
واحتل جديد نعمان، اليوم الأحد، المرتبة الأولى في قائمة “الطوندوس”، فيما تجاوز عدد مشاهداته المليون في أقل من 24 ساعة.
وتعامل نعمان بلعياشي في جديده مع الموزع سامي الزناتي فيما صور كليب الأغنية في مدينة تطوان، تحت إدارة المخرج، رضوان أقلعي.
وجسد نعمان بلعياشي في كليبه الجديد شخصية عامل تعب من عمله الشاق، غير أن باله بقي مشغولا بحبيبته إلى درجة أنه نام، وحضرت قصتهما في حلمه.
كانت هذه تفاصيل خبر نعمان بلعياشي يعود بقوة إلى الساحة.. كليب “ألو” يتصدر “الطوندونس” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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