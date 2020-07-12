تجنبت الفنانة، أمل صقر، الحديث عن أخبار طلاقها من مسلم، التي انتشرت، أمس السبت، رافضة نهائيا التواصل بخصوصها.
ورفضت أمل صقر الرد على استفسار “اليوم 24″، بخصوص حقيقة الأخبار، التي راجت، أمس، على مواقع إخبارية، حول انفصالها عن مسلم.
ولا تزال أمل صقر تضع في خانة الوصف في حسابها على أنستغرام عبارة متزوجة من الفنان مسلم، وهو ما ينفي الشائعات الرائجة.
وفي المقابل، فإن رفض أمل صقر الرد، ونفي الشائعات، يجعلها متهمة بمحاولة خلق “البوز” بالشائعات، لتسليط الضوء عليها من جديد، بعدما اختفت عن الأعمال الفنية الجديدة في السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء انفصالها عن مسلم.. أمل صقر ترفض الرد عليها وتستغل الغموض في “البوز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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