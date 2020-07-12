هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تُجهّز المخيمات الفلسطينية لمواجهة كورونا

الأحد 12 يوليه 2020

قدمت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، مساعدات لسكان المخيمات الفلسطينية، لدعم الاستجابة في مواجهة وباء «كورونا»، حيث قدمت طروداً غذائية ومعقّمات للأهالي في مخيمات الجلزون شمالي رام الله، والفوار قرب الخليل، وجنين.



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وقال إبراهيم راشد، ممثل الهيئة في فلسطين، إن هذه الحملة، تأتي ضمن جملة من التبرعات التي تقدمها هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية للشعب الفلسطيني، ضمن تصديه لفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بجولات استكشافية للمخيمات، واستمعت لاحتياجات المواطنين، تمهيداً لتنفيذ برنامج العيش الكريم، والذي يشمل تزويد المواطنين بالطرود الغذائية، علاوة على التجهيزات والمستلزمات الصحية والوقائية، لتمكينهم من التغلب على مضاعفات الوباء، إضافة إلى تعقيم المنازل والشوارع والميادين الرئيسة في هذه المخيمات، وفقا للبيان.

ولفت راشد إلى أن الهيئة قدمت مساعدات عاجلة لعائلات المصابين، وبحثت مع وزارة الصحة الفلسطينية، إقامة أماكن ملائمة لحجر المصابين، وتجهيزها بما يلزم، للخروج من هذه الأزمة، لا سيما في ظل صعوبة توفيرها في المخيمات التي تعاني الاكتظاظ الشديد، وتفتقر لبيئة صحية وآمنة، مشدداً على أن الحملة ساهمت في تحسين الحالة النفسية لسكان المخيمات.