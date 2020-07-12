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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس مستاء من قرار تركيا حول مسجد آيا صوفيا والان مع التفاصيل
الأحد 12 يوليه 2020
أعرب البابا فرنسيس عن حزنه الشديد لقرار السلطات التركية تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد.
وقال خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس "فكري مشغول باسطنبول. أفكر في القديسة صوفيا والألم يعتصرني".
ويعد هذا أول تعليق من بابا الفاتيكان على القرار التركي الذي أحدث أزمة وأثار غضب عدد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة التي أعربت عن "خيبة أملها" إزاء تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
وكانت المحكمة العليا التركية قد أصدرت حكما الجمعة، يمهد الطريق لتحويل متحف "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول إلى مسجد، قبل أن يوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا بذلك في نفس اليوم.
وقد ألغت المحكمة التركية قرارا صادرا في عام 1934، تم تحويل "آيا صوفيا" بموجبه إلى متحف.
وكان إردوغان قد اقترح إعادة المبنى الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى مسجد مرة أخرى.
وكان لآيا صوفيا شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية، وهو أحد أهم المقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن
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