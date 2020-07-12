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تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.

 

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

 

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

 

يكون الموج الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.

 

ويحدث المد الأول عند الساعة 19:28 والمد الثاني عند 06:19 والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:24 .

 

وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الاول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:53.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبو ظبي 47 33 60 15

 

دبي 46 34 55 20

 

الشارقة 46 31 60 20

 

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عجمان 43 34 65 25

 

أم القيوين 45 30 70 25

 

رأس الخيمة 42 32 65 20

 

الفجيرة 37 32 80 35

 

العين 47 33 40 15

 

ليوا 51 31 45 10

 

الرويس 45 30 70 20

 

السلع 44 31 75 25

 

دلما 40 31 80 35

 

طنب الكبرى 41 32 85 40

 

طنب الصغرى 41 32 85 40

 

أبو موسى 41 32 85 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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