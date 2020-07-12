شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. القبض على طبيبة تزور تقارير اختبارات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة بنجلاديش اليوم الاحد، القبض على طبيبة بسبب تورطها المزعوم في تزوير آلاف التقارير الطبية الخاصة باختبارات مرض "كوفيد19-" الناتج عن فيروس كورونا، لمركز رعاية صحية خاص أسسه زوجها.

وقال مسؤول الشرطة هارون الرشيد، إنه قد تم احتجاز الدكتورة صابرينه عارف شودري،جراحة القلب في مستشفى عام في دكا، بعدما توصل المحققون إلى أن مركز "جيه كيه جي" للرعاية الصحية، أصدر تقارير طبية بدون إجراء اختبار للعينات التي جمعها من أشخاص يشتبه في إصابتهم بمرض "كوفيد19-".

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وأضاف مسؤول الشرطة: "سنسعى للحصول على إذن من المحكمة باستجواب الطبيبة قيد احتجازها حيث أنها على ارتباط وثيق بالمركز".

ويشار إلى أن الطبيبة هي زوجة الرئيس التنفيذي للمركز الطبي، ويدعى عارف شودري، الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق بتهمة تحقيق مكاسب مالية من خلال إصدار تقارير مزيفة وتعريض نظام الصحة العامة للخطر.

وقد ألغت الحكومة التصريح الذي تم منحه للمركز لإجراء اختبارات "كوفيد19-"، حيث أن تقاريره قد أشارت بصورة خاطئة إلى إيجابية بعض الاختبارات وسلبية البعض الآخر، وذلك بصورة خاطئة.