التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الحالي عدم رسوب اختياري لطلبة الاعدادية

قررت وزارة التربية، الاحد، اعتبار العام الدراسي 2019-2020 عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية لكافة الفروع.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تقرر اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة للذين لا يرغبون بإدائها في الدورين الاول والثاني"، مبينةً ان "الإجراء يندرج ضمن توجيهات وزير التربية علي حميد مخلف للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".



وأضافت ان "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أوعزت للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بأستلام طلبات الطلبة الذين لا يرغبون بإداء الامتحانات النهائية للدور الاول والثاني لهذا العام، على ان يكون الطلب مقترن بتوقيع ولي أمر الطالب، حيث تقوم ادارة المدرسة بإرسالهُ الى المديرية العامة للتربية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 26 من شهر تموز الحالي".