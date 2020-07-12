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الشرطة الألمانية تلاحق مسلحا استولى على أسلحة رجال أمن

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قالت الشرطة الألمانية إنها تلاحق رجلا مسلحا يرتدي زيا مموها، بعد أن هدد شرطيين في منطقة الغابة السوداء جنوب غرب البلاد واستولى على أسلحتهم.
وأوضحت شرطة مدينة أوفنبورغ، اليوم الأحد، أن رجلا مسلحا بقوس وأسهم هدد شرطيين في الغابة السوداء ولاذ بالفرار بعد أن استولى على أسلحتهم.

وأشارت السلطات الأمنية إلى أن قوة كبيرة تبحث عن الرجل مستعينة بالعديد من أطقم الدوريات ومروحية، كما دعت سكان المنطقة المعنية إلى البقاء في منازلهم، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد نوعية الخطر الذي يشكله الرجل.


وذكرت الشرطة أنه كان قد تم إبلاغها بأن رجلا مشتبها به يقيم في أحد الأكواخ، وعندما ظهر رجال الشرطة هناك، تبين لهم أن بحوزته مسدسا وسكينا إلى جانب القوس والأسهم.

وأضافت الشرطة أن الرجل تمكن بطريقة غير معروفة حتى الآن من تهديد الشرطيين والاستيلاء على أسلحتهم قبل أن يلوذ بالفرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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