الشرطة الألمانية تلاحق مسلحا استولى على أسلحة رجال أمن

قالت الشرطة الألمانية إنها تلاحق رجلا مسلحا يرتدي زيا مموها، بعد أن هدد شرطيين في منطقة الغابة السوداء جنوب غرب البلاد واستولى على أسلحتهم.
وأشارت السلطات الأمنية إلى أن قوة كبيرة تبحث عن الرجل مستعينة بالعديد من أطقم الدوريات ومروحية، كما دعت سكان المنطقة المعنية إلى البقاء في منازلهم، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد نوعية الخطر الذي يشكله الرجل.
وذكرت الشرطة أنه كان قد تم إبلاغها بأن رجلا مشتبها به يقيم في أحد الأكواخ، وعندما ظهر رجال الشرطة هناك، تبين لهم أن بحوزته مسدسا وسكينا إلى جانب القوس والأسهم.
وأضافت الشرطة أن الرجل تمكن بطريقة غير معروفة حتى الآن من تهديد الشرطيين والاستيلاء على أسلحتهم قبل أن يلوذ بالفرار.
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